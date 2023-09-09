Ученые предупредили гипертоников об опасности похолодания

Ученые из Американской медицинской ассоциации в Гринвилле (Южная Каролина) выяснили, что пациентам с гипертонией может быть сложнее контролировать кровяное давление в холодное время года. Результаты исследования представлены на научной сессии Американской кардиологической ассоциации по гипертонии 2023 года.

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Ученые проанализировали данные более чем 60 тысяч взрослых, проходящих лечение от высокого кровяного давления в шести медицинских центрах США. Средний возраст участников составил 62 года, 60% были женщинами.

Во время исследования каждый из участников продолжал принимать назначенные им лекарства для снижения давления. Авторы обнаружили, что систолическое кровяное давление в зимние месяцы повышалось почти на 1,7 мм рт.ст. у больных гипертонией. У здоровых людей систолическое давление снижалось на 5% зимой по сравнению с летом.