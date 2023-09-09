Из тела женщины извлекли инструмент через полтора года

Врачебные ошибки зачастую летальны, но жительнице Новой Зеландии повезло. Полтора года женщина жила с 17-сантметровым хирургическим инструментом в животе, пишет People.

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Оказалось, что пластиковый ранорасширитель находился там с 2020 года — тогда новозеландке делали кесарево сечение. Он был не учтен в списке инструментов для операции — хирург решил его использовать уже в процессе.

Узнала об этом женщина после того, как приехала в госпиталь из-за внезапной боли в животе. Ей сразу же сделали компьютерную томографию брюшины — так посторонний предмет и обнаружили.