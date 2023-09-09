Врач объяснил, почему даже съедобными грибами можно отравиться

Алексей Водовозов, врач-терапевт, предостерёг любителей лесных прогулок. У большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому, если вы не уверены в том, что именно нашли на лесной прогулке, лучше не употреблять добытое в пищу.

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По мнению врача, перепутать безопасный гриб и его ядовитого двойника несложно. Тем более если опыта в этом вопросе мало:

Скажем, человек плохо знает лес, в первый раз идёт за грибами и скачал приложение для их распознавания. Он может, например, перепутать галерину окаймлённую с опятами, это довольно просто сделать. Галерина окаймлённая – менее известный, чем бледная поганка, носитель аматоксина. Это один из самых мощных ядов, который может привести к летальному исходу.