Вызывающие развитие рака витамины нашли ученые

Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили два витамина, которые при переизбытке способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
По мнению ученых, к таким витаминам относятся С и Е. Их передозировка может быть не менее опасна, чем дефицит. В частности, повышенное содержание этих витаминов в организме способно привести к росту новых кровеносных сосудов. Это в свою очередь, может вызвать перенасыщение тканей кислородом и, как следствие, рост раковых клеток.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за страдающими онкологическими заболеваниями грызунами, и пришли к выводу, что скорость роста опухоли увеличивается пропорционально повышению дозы антиоксидантов. Это подтвердило их предположение о вреде чрезмерного потребления витаминов. Выводы касаются как витаминов, содержащихся в пище, так и входящих в состав биологически активных добавок, пишет издание The Journal of Clinical Investigation.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об ошибке в питании, способной спровоцировать развитие онкологии. Специалист подчеркнул, что в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, помогающая избежать рака легких, кишечника и предстательной железы.