Вызывающие развитие рака витамины нашли ученые

Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили два витамина, которые при переизбытке способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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По мнению ученых, к таким витаминам относятся С и Е. Их передозировка может быть не менее опасна, чем дефицит. В частности, повышенное содержание этих витаминов в организме способно привести к росту новых кровеносных сосудов. Это в свою очередь, может вызвать перенасыщение тканей кислородом и, как следствие, рост раковых клеток.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за страдающими онкологическими заболеваниями грызунами, и пришли к выводу, что скорость роста опухоли увеличивается пропорционально повышению дозы антиоксидантов. Это подтвердило их предположение о вреде чрезмерного потребления витаминов. Выводы касаются как витаминов, содержащихся в пище, так и входящих в состав биологически активных добавок, пишет издание The Journal of Clinical Investigation.