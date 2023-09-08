Врачи спасли укушенного черной вдовой россиянина

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 спасли мужчину, страдавшего от осложнений после укуса паука-каракурта (черной вдовы). Об этом сообщает сайт donland.ru со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову.

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Она рассказала, что паук напал на мужчину во дворе частного дома. По ее словам, почувствовав острую боль в стопе, мужчина осторожно снял членистоногое с кожи, поместил его в импровизированный контейнер и прибыл на прием к врачу-травматологу. Во время оказания первой помощи укушенному пациенту резко стало хуже: у него появились боли в животе, руках, ногах, спине, одышка, выраженная слабость, потливость. Мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован в анестезиолого-реанимационное отделение.

После проведения дезинтоксикационной терапии россиянин находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

«Обращаем внимание жителей города и области о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью в подобных случаях. Самолечение после укуса паука недопустимо», — заключила Теплякова.