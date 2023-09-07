Оренбургские врачи спасли мужчину с менингитом

В Больнице им. Войнова успешно прооперировали оренбуржца, у которого на фоне хронического синусита развился гнойный менингит.

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Мужчина обратился в больницу одного из райцентров Оренбуржья. Пациент пожаловался на головные боли, заложенность носа и высокую температуру. Симптомы беспокоили местного жителя несколько дней.

При этом мужчина с детства страдает хроническим синуситом. До появления данных симптомов у него несколько дней был заложен нос, однако пациент ничего не предпринимал для лечения.

«После проведенного обследования и консультации инфекциониста, оториноларинголога, невролога, было установлено наличие у пациента острого гнойного менингита. В экстренном порядке в госпитале им. Войнова была выполнена эндоскопическая операция», - сообщил заведующий оториноларингологическим отделением Леонид Гайдабуров.