Почему каждый день нужно есть яблоки

Врач-диетолог Юлия Леметина рассказала, почему яблоки – один из самых полезных фруктов. Она заявила, что яблоки настолько полезны, что их стоит есть каждый день.

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«Яблоко богато витаминами А, В1, В2 и С. Кроме того, плоды полны минералов, таких как калий, фосфор, магний и железо», – передает слова Леметиной «МедикФорум».

Она добавила, что яблоки имеют высокое содержание пектина и клетчатки. При этом, чистить яблоки врач не рекомендует, так как это уменьшит количество полезных веществ почти на 70 %.

По словам Леметиной, яблоки очень полезны для кишечника, так как для его функционирования важны витамины, содержащиеся во фрукте. Помимо этого, плоды могут снизить уровень холестерина в крови и риск развития раковых заболеваний.