Врач рассказал, кому нельзя есть грибы

Врач рассказал, для кого грибы являются запрещенным продуктом
Грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Грибы содержат много полезных веществ, но считаются тяжелой пищей и могут ухудшить состояние при некоторых заболеваниях.
"Грибы содержат большое количество клетчатки. Поэтому их в первую очередь нельзя употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если есть гастрит, какие-то воспалительные заболевания кишечника, язвы, то от грибов лучше отказаться.
Также потребление грибов следует ограничить при заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы. "Если есть проблемы хронического характера и человек объелся грибов, то заболевания могут перейти в острую фазу".