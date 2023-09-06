Врач рассказал, кому нельзя есть грибы

"Грибы содержат большое количество клетчатки. Поэтому их в первую очередь нельзя употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если есть гастрит, какие-то воспалительные заболевания кишечника, язвы, то от грибов лучше отказаться.



Также потребление грибов следует ограничить при заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы. "Если есть проблемы хронического характера и человек объелся грибов, то заболевания могут перейти в острую фазу".