В Башкирии зафиксирован первый случай заражения иерсиниозом
Житель Башкортостана заразился редкой болезнью иерсиниозом из-за грязных продуктов. Об это сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики. Однако сами представители Роспотребнадзора не видят проблемы в этом случае.
«Не пойму, почему ажиотаж вокруг ситуации. С зараженным все в порядке. Просто более тщательно мойте фрукты и овощи», – пояснила «ФедералПресс» представитель ведомства.
Тем не менее отметим, что бактерии иерсиниоза могут прожить до одного года в кипяченой воде. Иерсиниоз относится к острым бактериальным кишечным заболеваниям.
Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот. Штаммы, которые заразны для животных, опасны и для людей. Наиболее подвержены иерсиниозу дети до 10 лет.