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В Башкирии зафиксирован первый случай заражения иерсиниозом

Житель Башкортостана заразился редкой болезнью иерсиниозом из-за грязных продуктов. Об это сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики. Однако сами представители Роспотребнадзора не видят проблемы в этом случае.

В Башкирии зафиксирован первый случай заражения иерсиниозом
© РИА "ФедералПресс"

«Не пойму, почему ажиотаж вокруг ситуации. С зараженным все в порядке. Просто более тщательно мойте фрукты и овощи», – пояснила «ФедералПресс» представитель ведомства.

Тем не менее отметим, что бактерии иерсиниоза могут прожить до одного года в кипяченой воде. Иерсиниоз относится к острым бактериальным кишечным заболеваниям.

Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот. Штаммы, которые заразны для животных, опасны и для людей. Наиболее подвержены иерсиниозу дети до 10 лет.