В Башкирии зафиксирован первый случай заражения иерсиниозом

Житель Башкортостана заразился редкой болезнью иерсиниозом из-за грязных продуктов. Об это сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики. Однако сами представители Роспотребнадзора не видят проблемы в этом случае.

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«Не пойму, почему ажиотаж вокруг ситуации. С зараженным все в порядке. Просто более тщательно мойте фрукты и овощи», – пояснила «ФедералПресс» представитель ведомства.

Тем не менее отметим, что бактерии иерсиниоза могут прожить до одного года в кипяченой воде. Иерсиниоз относится к острым бактериальным кишечным заболеваниям.