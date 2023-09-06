Аптеки прекратили продавать лекарства без рецептов

Официальные лица поспешили успокоить людей. По их словам, ничего страшного не произошло, просто в отрасли наводят порядок.

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«Новые правила не добавили ничего существенного в систему отпуска препаратов. Все рецептурные лекарства и до вступления в силу нового постановления должны были отпускаться только по рецептам. Другое дело, что до сих пор правила эти нарушаются повсеместно: все знают, что можно попросить в аптеке без рецепта и антибиотик, и гормональное средство. И если в одной принципиальный провизор откажет, несложно зайти в другую», - сказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

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Надо признать, что она права. По крайней мере, москвичи хорошо знают: в крупных сетевых аптеках без положенного рецепта лекарство вряд ли выдадут. Но если потратить час времени и приехать в ближайшее Подмосковье, то легко найти небольшие частные аптеки. Вот в этих местах всегда можно договориться - прибыль здесь и без того небольшая, поэтому терять покупателей хозяевам совсем не хочется.

Журналист «МН» побывал в одной такой торговой точке Дмитровского района. Традиционная очередь на несколько человек - немолодые женщины обсуждают новые правила.

«Я сама хорошо знаю, что мне надо, к врачу хожу, только если есть вопросы. Теперь минимум раз в месяц придется ездить в поликлинику, чтобы выписать рецепт», - возмущается пенсионерка, как потом выяснилось, инвалид.

Через несколько минут она спокойно купила медикаменты, но пока еще по старому рецепту.

«В платную клинику пойду, в бесплатной долго прием ждать. Сегодня заходила в поликлинику - запись к терапевту только через три недели», - делится еще одна покупательница.

А как с ситуацией справятся терапевты в поликлиниках, авторы нововведения, видно, не задумывались.

Через 10 минут очередь увеличилась на несколько человек. Кто-то по старинке просит продать обезболивающее: «Очень надо, зуб болит!» Девушка-провизор категорически отказывает, хотя до сих пор это лекарство можно было купить без рецепта. Она терпеливо объясняет, что никакого коллапса не намечается. Людей стало больше, но не намного.

«Пока речь идет о новых правилах для препаратов строгого учета - где есть психотропные, наркотические вещества. И еще ужесточается контроль за льготными лекарствами. Основная масса медикаментов будет отпускаться как раньше», - поясняет она.

Но продавать лекарства «по записочке от доктора» она больше не станет. В любой момент может нагрянуть проверка!

Хитрые москвичи до сих пор выкручивались по-другому. Многие рецептурные препараты можно заказать через интернет, а получать в обыкновенных сетевых аптеках. Правда, на сайтах всегда есть предупреждение, что продажа только по рецепту, но когда покупатель появляется в торговом зале, провизоры частенько закрывают глаза на отсутствие документа. Из-за доставленных, но непроданных заказов аптеки несут убытки, поэтому не отдавать товар им просто невыгодно.