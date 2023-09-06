Врачей предлагают обучить корректному оглашению диагноза пациентам

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой создать курсы для медработников, которые бы обучали врачей корректному поведению при оглашении диагноза пациентам.

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В качестве аргумента депутат привела данные фонда «Даунсайд Ап», согласно которым порядка 40% родителей детей с синдромом Дауна сталкиваются с давлением со стороны сотрудников родильных домов, – сообщают «Известия».

После рождения ребёнка с синдромом Дауна 38% семьям было предложено отказаться от ребёнка. При сообщении диагноза 90% родителей не получили предложение о психологической помощи, а ещё 85% указали, что информации, которая им была предоставлена, было недостаточно. Есть данные о грубом обращении врачей в такой ситуации – в частности, использования ими таких слов как «овощ», «даун», «неполноценный».