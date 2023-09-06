Женщине удалили редчайшую опухоль поджелудочной железы

«Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится, так как данный тип опухоли не нуждается в дальнейшем в фармакологическом или радиотерапевтическом лечении», – уточнил Фурсов.