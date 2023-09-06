Женщине удалили редчайшую опухоль поджелудочной железы
С редким нововобразованием пришлось столкнуться онкологам Новосибирска. Они удалили у молодой женщины солидно-папиллярную опухоль поджелудочной железы, которая встречается лишь в 2% случаев.
Объемное поражение выявили во время МРТ. Было принято решение как можно быстрее изучить характер опухоли и назначить правильную тактику лечения.
«Наши специалисты выполнили эндоскопическое УЗИ с трепанбиопсией тела поджелудочной железы, получили материал и отправили его на гистологическое исследование. Следом начали готовить пациентку к операции», – прокомментировал главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.
Операция была технически трудной, но прошла успешно.
«Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится, так как данный тип опухоли не нуждается в дальнейшем в фармакологическом или радиотерапевтическом лечении», – уточнил Фурсов.