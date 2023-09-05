Врач предупредила о вреде арбузов для организма

Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов
Врач-нутрициолог, кардиолог, диетолог Марина Шестакова рассказала о вреде арбузов для организма человека.
В своём Telegram-канале она заявила, что в этой ягоде мало полезных веществ, а вот содержание глюкозы и фруктозы просто зашкаливает.
«И эта ягода, которую тоже очень любят, может быть даже вредна, – подчеркнула специалист. – В её составе не очень много полезных веществ, в основном вода и сахар. А вот количество глюкозы и фруктозы зашкаливает. В 100 граммах содержится чайная ложка – 10 граммов», - уточнила врач.
В этой связи она настоятельно не рекомендует переедать столь вредную ягоду. По словам нутрициолога, если съесть 300-400 граммов арбуза, то в организм попадёт до 50-100 граммов фруктозы.
«В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени», – резюмировала Шестакова, добавив, что за один раз можно съедать не более 100-150 граммов арбуза.