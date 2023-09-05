Врач предупредила о вреде арбузов для организма

«И эта ягода, которую тоже очень любят, может быть даже вредна, – подчеркнула специалист. – В её составе не очень много полезных веществ, в основном вода и сахар. А вот количество глюкозы и фруктозы зашкаливает. В 100 граммах содержится чайная ложка – 10 граммов», - уточнила врач.