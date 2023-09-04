Психолог: гипноз помогает в борьбе с депрессией и неврозами

Психолог Протасова: гипноз помогает в борьбе с депрессией и неврозами. По словам специалистки, медицинским гипнозом занимаются врачи с образованием, а не какие-то экстрасенсы и гадалки, потому что такой транс используется не чтобы узнать о своих воплощениях в прошлых жизнях, а чтобы суметь сконцентрироваться на одной проблеме и проработать именно её.

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Психолог, телесно-ориентированный терапевт, гипнотерапевт, сексолог Анна Протасова объяснила, что с помощью гипноза врачи помогают пациенту использовать подсознание для изменения способов мышления или поведенческих моделей.

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Гипноз можно использовать по нескольким направлениям.

Например:

В области психосоматики он может помочь с синдром раздражённого кишечника и расстройством сна.

В психотерапии — с неврозом, расстройством адаптации, ПТСР, пограничными личностными расстройствами, депрессивными, тревожными, паническими расстройствами, обсессиями, зависимостями.

В психологии — с неустойчивой самооценкой, неуверенностью в себе, упадком сил, тревогой и стрессом.

Что происходит на сеансе гипноза?

Сперва нужно сформулировать цель. Терапевт и пациент рассуждают о том, чего они хотят добиться на сеансе и какими способами они будут этого достигать. Здесь главное — доверять друг другу.

Затем идёт погружение в гипноз с помощью голоса, пауз и скрытого внушения.

После работы во время погружения терапевт должен вернуть пациента в настоящее время и место, концентрируя внимание на ощущениях тела. Затем они с пациентом обсуждают всё, что произошло на сеансе.

Для гипноза подойдёт и запись с голосом, однако в Сети редко встретишь такую с хорошим качеством и выполненную профессионально.

Как пациент чувствует себя под гипнозом

Во время гипноза всё внимание пациента фокусируется на физических и эмоциональных ощущениях.

Активизируется память и творческие порывы.

Утрачивается способность мыслить критически и контролировать себя, чем-то напоминает момент засыпания.

Чем гипноз отличается от медитации? Выглядят они похоже, но во время медитации весь мысленный поток прекращается и наступает умиротворение, а во время гипноза котелок пациента, наоборот, варит, потому что человек в это время прорабатывает проблему.

Почему гипноз вообще используют? Исследования показали, что состояние гипноза на самом деле на 70% помогает когнитивно-поведенческой терапии, используется, чтобы снять боль, и даже помогает облегчить тревожность.

Почему на кого-то гипноз не действует? На самом деле всё зависит от мастерства специалиста и от индивидуальных особенностей пациента, бывает, что просто между ними не появились те самые доверительные отношения.

Как выбрать гипнотерапевта?

Нужно удостовериться, что у него есть образование, то есть диплом, а университет — аккредитован в России или мире.

Спросите, есть ли у него уже опыт с такого рода запросами.

Проанализируйте, возникла ли между вами доверительная связь и располагает ли он к общению.

Помогает ли гипноз против вредных привычек?