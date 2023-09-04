Выяснилось, что слива предотвращает заболевания печени и замедляет старение

В сливах содержатся витамины А и С, кальций, фосфор, калий и железо, они могут насытить организм антиоксидантами, пектинами, дубильными веществами. О том, чем данный фрукт может быть полезен для здоровья, «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

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По словам специалистов, слива, особенно в сушеном виде, способна предотвратить развитие различных заболеваний печени, а также может продлевать ощущение сытости. Это позволяет поддерживать вес и стабильный уровень глюкозы в крови. Помимо этого, чернослив и сливовый сок могут понизить кровяное давление и уровень «плохого» холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза.

Содержавшиеся в сливе фенольные и флавоноидные соединения поддерживают здоровье костной ткани, а бор — укрепляет кости и мышцы. Пектины и пищевые волокна во фрукты полезны тем, кто сталкивается с запорами, отмечают эксперты. Кроме того, в сливах содержатся антоцианы, каротиноиды, витамины С и Е, которые уменьшают окислительный процесс, непосредственно ускоряющий старение, и снижают риск развития проблем с памятью.

Ученые из Медицинской школы Льюиса Каца в Темпле до этого выяснили, что концентрат сока из японской сливы полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы и может защитить от развития гипертонии.