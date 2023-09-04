Врачи удалили с бедра пациентки двухлитровую липому

В Сергиево-Посадскую больницу 54-летнюю женщину привезли с диагностированной ранее липомой в области бедра – доброкачественной опухолью, состоящей из жировых клеток. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Как выяснилось, пациентка обнаружила на бедре небольшую шишку два года назад, но так как нарост дискомфорта не доставлял, к медикам женщина не обращалась. Но с годами уплотнение увеличилось и стало заметно сквозь одежду.

«Образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось среди группы мышц четырехглавой мышцы бедра. Нам предстояло аккуратно извлечь липому, чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле, и мы удалили ее довольно быстро, несмотря на то что находилась она глубоко между мышцами», – рассказал врач-хирург хирургического отделения №1 больницы Леонид Репин.

Объем образования составил порядка 2-х литров. А после операции, в тот же день пациентка свободно прогуливалась по коридорам отделения. В настоящее время она чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Специалисты отметили, что липома – доброкачественное образование, однако разрастание ее в межмышечном пространстве в будущем могло вызвать атрофию мышц. Это сказалось бы на подвижности ноги пациентки и качестве жизни женщины.