Заболеваемость COVID-19 стремительно растет

Около 1,5 млн новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в мире в период с 24 июля по 20 августа этого года. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

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В числе заболевших первая леди США Джилл Байден. У самого президента Джо Байдена тест пока отрицательный, и поездка на саммит G20 в Индии не отменяется.

Заразился и лидер Metallica Джеймс Хэтфилд. Проблемы с вокалом у него появились на концерте 1 сентября. Выступление, намеченное на 3 сентября, пришлось отменить.

Что из себя сейчас представляет коронавирус? Объясняет генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков:

Николай Крючков генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук «Основной доминирующий штамм с середины августа — EG.5, тот самый «эрис», который несколько более заразный, чем представленная до этого подлиния, при этом эта подлиния не отличается большей патогенностью и летальностью, чем предыдущий «омикрон». Кроме того, сейчас на горизонте появился еще один новый подвариант, который является потомком другой подлинии «омикрона», ВА2.86, который назвали «пирола». Характеризуется он гораздо большим количеством мутаций, преимущественно локализующихся в S-белке, в шипе коронавируса. При этом такое количество мутаций необычно для эволюции вирусов в последние месяцы, то есть в данном случае речь идет о значительных изменениях, и пока непонятно, как они отразятся на патогенности и заразности. Есть ранние данные, что заразность в лабораторных условиях несколько снижается, но я бы критично относился к этим данным, а вот что происходит с патогенностью и летальностью, непонятно. Пока этот подвариант только начинает распространяться, пока случаи заболеваний им не составляют значительную долю, это очень небольшие доли, официально выявлено всего несколько десятков случаев по миру, подтвержденных секвенированием».

Всплеска заболеваемости ковидом в России следует ожидать в октябре, говорит Крючков. Сейчас в стране заболеваемость ковидом выросла на 31% за неделю. Число госпитализаций увеличилось на 13%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. За прошлую неделю выявлено около 5200 случаев заболевания, госпитализированы почти 1200 человек, 16 умерли.

Текущий рост случаев пока не должен вызывать беспокойства, считает профессор, директор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха Дмитрий Кулиш:

Дмитрий Кулиш профессор, директор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха «Пока ничего угрожающего нет. Даже после этого увеличения заболеваемость по всей России в два раза меньше, чем заболеваемость только по Москве в тяжелые времена пика ковида. Даже сейчас, на пике этого подъема, цифры несравнимые с тем кошмаром, который происходил в подъем ковида. Вторая хорошая новость: новый штамм, новый подвид «омикрона», слабый. Индия болеет этим штаммом уже полгода, и вместо того, чтобы смертности повыситься при повышенной госпитализации, там смертность понизилась. Третья хорошая новость: сейчас начало осени, и на легочные заболевания, связанные с ковидом, накладываются разного рода гриппы и простуды, и этот пик, который мы видим, довольно искусственный. Таким образом, медицинские профессионалы не видят вообще никакой угрозы, а по поводу того, что ВОЗ объявила о четырех смертельных штаммах гриппа, это страшилка для любителей научно-популярной литературы. То, что они суперсмертельные, доказано в абсолютно коротких неубедительных клинических исследованиях, мы над этим посмеиваемся, то есть, по сути, ВОЗ накручивает себе хайп на ненаучных данных».