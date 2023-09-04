Терапевт пояснила, когда прием антибиотиков бесполезен

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала, в каком случае прием антибиотиков может нанести вред.

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Медик пояснила, что не стоит принимать антибиотики при гриппозной инфекции. Это, по словам специалиста, может быть в лучшем случае бесполезно, а в худшем — вредно. Заславская уточнила, что респираторные инфекции чаще всего вызваны вирусом. Прием антибиотиков не принесет пользы и не ускорит выздоровление.

— Они не работают против вируса, это надо просто понимать, — рассказала врач в комментарии Pravda.ru.

Кроме того, у человека может возникнуть аллергическая реакция на антибиотики. Часто возникает крапивница, отек гортани, сыпь. Это осложняет постановку диагноза, процесс выздоровления затягивается.

4 сентября стало известно, что ученые выделили новый антибиотик из штамма бактерии, обнаруженного в песчаной почве Северной Каролины (США). Веществу присвоили название кловибактин.

Специалисты пояснили, что вещество получили из бактерий, которые не могли вырасти в естественной среде, передает МИР 24.