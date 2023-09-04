Названы способы поддержать нервную систему без лекарств

Спорт и общение с животными снимают стресс, рассказала невролог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Елена Дорофеева. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы поддержать нервную систему без лекарств.

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По словам Дорофеевой, накапливающийся психоэмоциональный дискомфорт нередко переходит в хронический стресс, негативно влияющий на весь организм. Максимально негативное действие стресс оказывает на центральную нервную систему и, в первую очередь, на работу мозга.

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Это проявляется развитием пограничных психических расстройств (неврозов и депрессий), когнитивными (забывчивость, снижение концентрации), поведенческими (социальная изоляция, нарушение пищевого поведения, пристрастие к алкоголю, отсутствие аппетита, бессонница) и эмоциональными (пессимизм, чувство тревоги) нарушениями, — Елена Дорофеева.

В этих условиях, отмечает Дорофеева, важное значение имеет умение расслабиться, сбросить нервно-психическое напряжение. С этой задачей хорошо справляются биологически-активные добавки и лекарства (транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты). Кроме того, существуют проверенные временем немедикаментозные методы профилактики и борьбы с нервным истощением.

Первый из них — физическая активность, уверяет собеседница «Ленты.ру».

«Люди, находящиеся в хорошей физической форме, менее подвержены влиянию стресса и чувствуют себя более счастливыми, — говорит невролог. — Любая регулярная адекватная физическая нагрузка принесет пользу. Физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, влияющих на эмоциональное состояние, нормализуют сон, снижают выработку гормона сна кортизола».

Даже обычные пешие прогулки на свежем воздухе уменьшают нервное напряжение, поднимают настроение и стимулируют мыслительные процессы. Ходьба быстрым шагом отлично тренирует сердечно-сосудистую систему.

Йога оказывает одно из самых эффективных положительных влияний на нервно-психическую деятельность, отметила Дорофеева. Асаны и дыхательные техники улучшают взаимосвязь мышления и тела, тем самым избавляя от тревожных мыслей. Кроме того, при занятиях йогой снижается уровень гормона стресса кортизола.

Недостаток сна негативно влияет на организм, и, наоборот, полноценный сон делает человека менее восприимчивым к стрессу. Поэтому, прежде всего надо элементарно высыпаться. При этом сон должен быть «правильным»: ложиться спать надо в одно и то же время, не на полный желудок, но и не натощак, —Елена Дорофеева

По утверждению Дорофеевой, арт-терапия также используется при борьбе со стрессом и депрессией. Погружение в творческий процесс освобождает эмоции и направляет их в нужное русло.

Дорофеева добавила, что продолжительность жизни увеличивают положительные эмоции от общения с домашними животными. Забота о питомцах, игры или простое наблюдение за ними положительно влияют на психику и нервную систему хозяев.

«Это только некоторые из многочисленных техник ослабления влияния стресса на организм. Путешествия, коллекционирование, решение кроссвордов и головоломок, изобретательство, рукоделие, — каждый человек может выбрать то, что подходит именно ему. Главное, чтобы это занятие приносило удовлетворение и доставляло удовольствие», — подвела итог Дорофеева.