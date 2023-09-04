Онищенко пояснил, нужно ли вводить масочный режим из-за гриппа

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что масочный режим на фоне заболеваемости гриппом не нужно вводить повсеместно, это нужно сделать на определенных объектах.

По словам эксперта, пройдет неделя с начала обучения, и начнется подъем заболевания гриппом. Если люди не будут вакцинироваться, то количество заражений будет расти. Тогда, по словам Онищенко, нужно будет вводить масочный режим в отдельных городах или на определенных объектах — в больницах, в поликлиниках, на объектах торговли.

— Тотально не будет, будем вводить там, где надо. Это объективно нужно, — пояснил он в комментарии НСН.

На прошлой неделе в Петербурге у четырех станций метро заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Мобильные пункты вакцинации открылись у метро «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Парнас», передает телеканал «Санкт-Петербург».