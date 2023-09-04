Онколог ответил, можно ли вылечить рак фитотерапией

В борьбе с раком все средства хороши, поэтому многие онкобольные, помимо классической медицины, обращаются к традиционной. Особой популярностью пользуется фитотерапия – лечение и профилактика заболеваний средствами растительного происхождения. Эффективен ли этот метод, «ФедералПресс» рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

© РИА "ФедералПресс"

«Только фитотерапия, скорее всего, никаким образом не остановит рак и уж тем более его не вылечит. Но в классической медицине используются как минимум пять групп препаратов исходно растительного происхождения», – отметил врач.

Покровский рассказал, что где-то в 1970–1980 годы стартовала широкомасштабная программа скрининга. Тогда все «бабушкины снадобья», гриб чага, почки чистотела проверялись на наличие противоопухолевого эффекта в экстрактах – брали грубый экстракт из стеблей, корневищ, далее отбирали фракции и смотрели, есть ли какая-то антипролиферативная активность. Выяснилось, что в целом в растительных препаратах есть алкалоиды и другие соединения, которые обладают противоопухолевым действием.

На основании этих соединений было создано несколько групп препаратов: ингибиторы топоизомеразы II (этопозид, тенипозид), ингибиторы топоизомеразы I (камптотецин, иринотекан, топотекан), паклитаксел, доцетаксел, винкаалкалоиды, колхицин и другие – лекарств растительного происхождения достаточно много. Но это охарактеризованные препараты, которые получают путем химического синтеза или же глубокой очистки в результате биотехнического производства.