Названы опасные осенние заболевания

Опасные осенние заболевания перечислила в программе «Жить здорово!» на «Первом канале» врач и телеведущая Елена Малышева. С переменой погоды увеличивается риск заражения корью и гриппом.

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«Вирусы гриппа и кори могут негативно сказаться на здоровье и вызвать ряд осложнений. Особенно опасен грипп для детей», – отметила врач.

По словам Малышевой, стоит пройти сезонную вакцинацию. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с Малышевой отметила, что россиянам не стоит опасаться осенней вспышки коронавируса. Теперь вирус стал простой сезонной инфекцией и больше не представляет серьезной угрозы для здоровья.