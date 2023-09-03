Доктор Мясников рассказал о нюансах лечения подагры

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников рассказал, что следует делать при обнаружении у человека так называемой болезни королей – подагры.

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«При обнаружении повышенного уровня мочевой кислоты без других симптомов не следует начинать прием лекарств для его снижения», – заявил Мясников.

Подобные лекарства имеют множество побочных эффектов, и назначают их только после появления болей или камней в почках.

Когда уровень мочевой кислоты все равно повышен, доктор рекомендует увеличивать дозу препарата, пока уровень не снизится до 357 микромоль на литр, пишет «Мослента».

Мясников добавил, что при наличии подагры стоит перейти на среднеземноморскую диету, отказаться от пива и крепких напитков, а вот чашку кофе и бокал вина выпить можно.