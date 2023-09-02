Врач назвал способ отличить менингит от ОРВИ и предупредил об опасности

На начальном этапе менингит легко перепутать с тяжелой формой ОРВИ, предупредил главный врач частной скорой помощи Лев Авербах. Главные опасности этого заболевания он назвал россиянам в беседе с Пятым каналом.

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Авербах объяснил, что менингит не зря считается одним из самых опасных заболеваний: если вовремя не обратиться за медицинской помощью он может привести к ряду осложнений и даже летальному исходу. На начальной стадии симптомы менингита можно легко принять за ОРВИ, однако существует и ряд отличий, в частности, человек может страдать от очень высокой температуры, затуманенности сознания, сильной головной боли и рвоты, рассказал врач.

Еще одна опасность менингита, по словам Авербаха, заключается в том, что его очень сложно диагностировать, а без своевременного лечения бактериальная инфекция вызывает процесс воспаления оболочки головного мозга. Из-за этого могут развиться сепсис и септический шок, добавил врач.