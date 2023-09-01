Эпидемиолог высказался об угрозе распространения нового штамма COVID-19

«Сегодня распространяется новый штамм. Там есть ряд мутаций. Но в принципе, они напоминают предшествующие варианты. Это естественный процесс. У вируса отбираются те штаммы, которые немножко отличаются по своему генному составу. У них антигенны другие, поэтому не все антитела, которые выработались предыдущим штаммом, на них воздействуют», — рассказал он.