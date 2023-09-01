Врач назвала болезни, о которых сигнализируют отеки ног и лица

Появление отеков ног и лица в течение дня может говорить о проблемах со здоровьем. Об этом сообщила ведущий медицинских специалист «Инвитро» Виолетта Бурдакова.

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В частности, продолжительное появление отеков говорит о проблемах с сердцем. Также это может быть связано с воспалительными процессами глаз и пазух носа.

Эксперт рекомендует перед сном не пить много воды и снизить употребление соленой пищи. Также Бурдакова советует делать массаж лица кубиками льда, принимать контрастный душ по утрам и выбирать правильные подушки для сна.

— Должны быть регулярные физические нагрузки и периоды отдыха. Это правила, которые позволят организму правильно функционировать и снизить риски появления отеков, — сказала Бурдакова, чьи слова приводит «Российская газета».