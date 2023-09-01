Подмосковные врачи спасли женщину с большой миомой матки

Врачи перинатального центра города Видное спасли 35-летнюю пациентку с маточным кровотечением. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. Женщина обратилась в больницу в связи с кровотечением.

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Врачи, проведя обследование, обнаружили у нее миому, по размеру соответствующую плоду на 20-й неделе беременности.

"В связи с продолжающимся кровотечением нами была выполнена экстренная лапаротомия и удален миоматозный узел. Операция длилась полтора часа. Вес миомы составил 860 граммов", - рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Николай Соваев.