Онколог назвал ключевой симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы – один из самых разрушительных видов онкологических заболеваний, имеющий низкий уровень выживаемости, поэтому важно вовремя его распознать и начать лечение. Врач-онколог Андрей Воробьев назвал главные симптомы болезни.

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«Астения может быть тонким способом вашего тела предупредить вас о продолжающемся раке поджелудочной железы. Этот предупреждающий знак, также известный как физическая слабость, описывает недостаток энергии, которая может воздействовать на определенные части тела, а также на все тело», – отметил онколог.

По словам Андрея Воробьева, слабость может чувствоваться в руках, ногах или во всем теле. Она может проявляться во время повседневных дел или в спокойное время.

Врач также отметил, что этот симптом был отмечен у 86 % больных раком поджелудочной железы.

Также предполагается, что такой признак может помочь выявить болезнь на ранней стадии, что даст шанс на выздоровление.

«В зависимости от положения раковой опухоли одним из ранних предупреждающих знаков может быть зуд. Кожа ощущается колючей и вызывает непреодолимую потребность ее почесать», – добавил Воробьев.

Помимо этого, симптомом рака поджелудочной железы может быть пожелтение кожи и глаз, потемнение мочи, потеря аппетита и веса, усталость, повышение температуры, изменения стула, расстройство желудка, вздутие и боль в верхней части живота или спины, которая уменьшается в лежачем положении или при наклоне вперед.