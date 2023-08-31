Врач предупредила об опасных осложнениях гипертонии

"Одним из грозных осложнений гипертонии являются острые нарушения мозгового кровообращения, когда на фоне повышенного давления нарушается кровоток в сосудах головного мозга. Геморрагический инсульт возникает вследствие разрыва этого сосуда. Из-за других механизмов, которые усугубляются под действием повышенного давления, может быть ишемический инсульт.