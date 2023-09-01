Врач посоветовал отказаться от ватных палочек во избежание отита

Врач Сенченко посоветовал отказаться от ватных палочек во избежание отита
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Илья Сенченко рассказал, что использование ушных палочек может спровоцировать развитие отита.
В разговоре с Life.ru он посоветовал отказаться от использования ушных палочек и промывать уши душевой лейкой.
Также, по его словам, чтобы снизить вероятность отита, следует носить шапку в холодное время года, избегать переохлаждения, при высоком уровне шума носить защитные наушники, а на природе — пользоваться репеллентами, чтобы исключить вероятность попадание в ухо насекомого.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.