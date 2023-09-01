Врач посоветовал отказаться от ватных палочек во избежание отита

В разговоре с Life.ru он посоветовал отказаться от использования ушных палочек и промывать уши душевой лейкой.

Также, по его словам, чтобы снизить вероятность отита, следует носить шапку в холодное время года, избегать переохлаждения, при высоком уровне шума носить защитные наушники, а на природе — пользоваться репеллентами, чтобы исключить вероятность попадание в ухо насекомого.