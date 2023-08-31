Врач дал советы, которые помогут восстановить желудок

Неправильный рацион питания может негативно повлиять на состояние желудка. О том, как можно восстановить его, «Общественной службе новостей» рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов.

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Так, он советует включать в свой рацион фрукты, овощи, нежирные мясные и рыбные продукты и избегать продуктов, вызывающих раздражение желудка, — жирную еду, алкоголь и так далее. Кроме того, можно попрактиковать йогу, медитацию или глубокое дыхание, чтобы исключить стресс, также негативно влияющий на желудок.

Федулов рекомендует по возможности воздержаться от приема обезболивающих и других безрецептурных лекарств, потому что они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Помимо этого, важно медленно потреблять пищу и не переедать. Между приемом еды и сном лучше оставлять хотя бы два часа, отмечает гастроэнтеролог. Однако перед тем, как принимать меры по восстановлению здоровья желудка, Федулов советует проконсультироваться с врачом.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что нельзя пить кофе натощак, потому что это провоцирует проблемы с желудком.