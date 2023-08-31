Онколог рассказал, какие пятна на коже говорят о раке

Немеланомные виды рака кожи распознать бывает сложно, поскольку внешне они похожи на пятна розового или красного цвета, которые покрыты коркой. Они также растущие, изъязвляющиеся, кровоточащие. При их появлении необходимо сразу обратиться к специалисту. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-радиотерапевта, замгендиректора по научной работе онкологической клиники Дениса Романова.

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По его словам, к немеланомным (неагрессивный вид онкопатологии) видам относятся базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи. Их внешний вид может быть разным, поэтому точно сказать о возможных проблемах сможет только онкодерматолог.

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Причина, по которой развиваются злокачественные опухоли кожи, как утверждает специалист, может являться воздействие ультрафиолета или химических канцерогенов. Последнее больше относится к плоскоклеточному раку, который может появиться в области рубцов и длительно незаживающих ран.

Онколог отметил, что в зоне риска развития рака находятся курящие, люди с иммунодефицитом или пациенты после трансплантации. Последние, добавил он, больше подвержены агрессивным формам заболевания. Также стоит внимательно относиться к себе носителям вируса папилломы человека.

При этом вероятность развития рака кожи растет со старением человека, что коррелирует с накоплением вредного воздействия ультрафиолета на кожу.

Опасность немеланомных опухолей сильно зависит и отличается в зависимости от стадии, на которой начато лечение, от его качества, а также от индивидуальных особенностей пациента. Например, базальноклеточный рак кожи можно назвать малоопасным заболеванием или погранично злокачественным – при удачной локализации и распространенности он достаточно легко излечим хирургическими или лучевыми методами.