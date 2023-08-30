Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по энтеровирусу
В особой опасности - Свердловская область, Хабаровский край, Севастополь и Москва.
Также под ударом Саратовская область, где за семь месяцев текущего года выявили 101 случай энтеровируса, передает Роспотребнадзор.
Преимущественно заболеванию подвержены малыши и школьники. Регионам, вызывающим особую обеспокоенность, предписали взять на контроль объекты риска (в частности, это дошкольные и общеобразовательные организации).
Энтеровирусные инфекции вызывают кишечные вирусы. Наиболее опасной формой является серозный менингит. Заболевшие чувствуют сильную головную боль, возникает светобоязнь. Также для вируса характерны рвота и повышение температуры до 38-39 градусов.