Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по энтеровирусу

В особой опасности - Свердловская область, Хабаровский край, Севастополь и Москва.

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Также под ударом Саратовская область, где за семь месяцев текущего года выявили 101 случай энтеровируса, передает Роспотребнадзор.

Преимущественно заболеванию подвержены малыши и школьники. Регионам, вызывающим особую обеспокоенность, предписали взять на контроль объекты риска (в частности, это дошкольные и общеобразовательные организации).