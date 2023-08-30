Врач призвала соблюдать правила приготовления домашних заготовок

Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко посоветовала не пренебрегать правилами приготовления домашних заготовок. По её словам, одной из самых опасных является угроза ботулизма — тяжёлого токсического заболевания.

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В беседе с газетой «Известия» врач отметила, что главный источник появления такой бактерии — недостаточно тщательно вымытое сырьё.

«При первых симптомах недомогания после употребления домашних консервов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью во избежание серьёзных последствий», — сказала Герасименко.

По её словам, ещё одна потенциальная опасность — это плесень, которая может попасть в консервы при нарушении герметичности банок во время хранения.