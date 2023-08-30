Обнаружена связь между продолжительностью сна и риском диабета

В ходе работы, которая продолжалась с 2010 по 2018 год, авторы изучили данные 5561 добровольца в возрасте от 40 до 75 лет. Участникам провели медицинские осмотры, чтобы выявить их предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа и другим хроническим болезням, а также связь между этими состояниями и режимом сна. Кроме того, испытуемых опросили об их привычках сна, включая то, сколько часов в среднем они спали.