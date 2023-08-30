Сомнолог назвал оптимальную температуру для хорошего сна

Сомнолог Ковальзон назвал оптимальную температуру для хорошего сна
Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какая температура должна быть в спальне для комфортного сна.
По словам эксперта, прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Оптимальная температура для сна составляет плюс 18 градусов при теплом одеяле и около 20 градусов — при легком. Температура выше 24 градусов мешает хорошему сну.
Эксперт добавил, что есть несколько правил, которые помогут наладить сон. Среди них — проветривание спальни, отказ от вечерних силовых упражнений и мобильных телефонов хотя бы за полчаса до сна.
Специалист предупредил, что недосып может ускорить развитие опухолей мозга и болезни Альцгеймера, передает Общественная Служба Новостей.
О пользе сна в рабочее время рассказала София Черкасова, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. По ее словам, короткий сон рекомендуется международным сообществом по сомнологии как средство для восстановления работоспособности, передает Царьград.
По словам врача общей практики Елены Гориной, на качество сна влияют не только тревожность, стресс, но и питание.