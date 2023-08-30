Сомнолог назвал оптимальную температуру для хорошего сна

Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какая температура должна быть в спальне для комфортного сна.

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По словам эксперта, прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Оптимальная температура для сна составляет плюс 18 градусов при теплом одеяле и около 20 градусов — при легком. Температура выше 24 градусов мешает хорошему сну.

Эксперт добавил, что есть несколько правил, которые помогут наладить сон. Среди них — проветривание спальни, отказ от вечерних силовых упражнений и мобильных телефонов хотя бы за полчаса до сна.

Специалист предупредил, что недосып может ускорить развитие опухолей мозга и болезни Альцгеймера, передает Общественная Служба Новостей.

О пользе сна в рабочее время рассказала София Черкасова, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. По ее словам, короткий сон рекомендуется международным сообществом по сомнологии как средство для восстановления работоспособности, передает Царьград.