Врач напомнила о мерах профилактики COVID-19

Врач Уланкина напомнила о мерах профилактики COVID-19
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина выразила мнение, что COVID-19 пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией.
«Прошло слишком мало времени с того момента, как это заболевание появилось в мире. Но в перспективе, скорее всего, COVID-19 перейдёт в разряд привычных ОРВИ и останется с человечеством навсегда», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».
По её словам, для профилактики полезно соблюдать такие меры, как ношение масок, мытьё рук после посещения общественных мест и использование антисептиков. Также она советует по возможности избегать скопления людей.