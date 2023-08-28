Три неочевидных признака хронической сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность может сопровождаться целым рядом нетипичных симптомов. Например, это может быть повышенная слабость, а также кашель. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

© Вечерняя Москва

По словам врача, при сердечной недостаточности может проявляться повышенная слабость.

— Одни из распространенных необычных симптомов — нарастающая слабость и плохая переносимость физической нагрузки. Становится тяжело ходить по лестнице или в быстром темпе. Уже не пробежишься за троллейбусом — быстро возникает одышка, — рассказала она.

Еще один необычный признак сердечной недостаточности — к вечеру отекают ноги. Особенно это проявляется, если слишком долго сидеть, уточнила Чернышова.

В некоторых случаях к другим симптомам добавляется кашель, дополнила терапевт.

— Иногда бывает сердечная недостаточность с преобладанием в малом круге кровообращения. В этом случае характерный симптом — кашель. Врачи месяцами лечат бронхит, человек пьет антибиотики и отхаркивающие. А причина — сосуды в легких, где скапливается жидкость, — объяснила Чернышова.

Даже если нет никаких симптомов, не реже раза в год стоит показываться терапевту и проходить обследование, уверена врач.

При наличии симптомов стоит озаботиться здоровьем как можно скорее, подчеркнула эксперт.