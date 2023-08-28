Врач рассказала о причинах боли в пояснице у пожилых людей

«Если боль в пояснице у пожилого человека связана с движением, если она возникает в каком-то определённом положении тела, то это, вероятно, патология костно-мышечной системы: радикулит, поражение позвоночника, защемление», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».