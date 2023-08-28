Врач предостерег мужчин от использования афродизиаков

Врач предупредил всех мужчин, что афродизиаки могут нанести вред организму.

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Нельзя использовать афродизиаки для лечения проблем с потенцией, так как они могут быть неэффективными и даже вредными. Об этом говорит врач Константин Антонов. Он подчёркивает, что многие БАДы и лекарства, которые считаются афродизиаками, часто работают только как плацебо.

Действие таких средств на организм до конца не понятно. Предполагается, что некоторые растительные добавки могут помочь расслабить мышцы, снять психологический стресс и расширить сосуды в области половых органов, что улучшает кровоснабжение и чувствительность.