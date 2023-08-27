Врач дала советы по сохранению памяти

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова дала советы по сохранению памяти.

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В своем Telegram-канале она отметила, что проблемы с памятью, прежде всего с краткосрочной, могут быть обусловлены как стрессами, так и усталостью.

При этом снижение памяти, по слова специалиста, обычно указывает на наличие серьёзных недугов, в частности, проблем с неврологией и эндокринной системой. Так, как подчеркнула врач, память значительно страдает при диабете. Кроме того, снижение памяти может быть симптом прогрессирующих нейродегенеративных болезней.

Чтобы головной мозг хорошо функционировал, Павлова советует периодически менять сферу деятельности. Например, всем без исключения людям в возрасте она рекомендует после работы гулять, а также заниматься спортивными упражнениями.

«Также сохранить функции мозга помогут регулярное чтение, рассматривание художественных картин, разгадывание кроссвордов и участие в викторинах», – резюмировала доктор медицинских наук.