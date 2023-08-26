Врач рассказала о причинах всплеска заболеваемости осенью

Основной причиной роста болезней осенью обычно становится изменение погоды. Помимо этого, обостряются болезни суставов и кожи, неврологические и психологические заболевания, аллергии, проблемы с ЖКТ.

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О том, почему осень считается наиболее проблемным временем с точки зрения повышения риска простудных заболеваний и обострения болезней, «Секрету фирмы» рассказала Елена Грек, ведущий аллерголог-иммунолог «CM-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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ОРВИ и простудные заболевания Первая причина частых болезней — одежда не по погоде. Особенно это заметно при смене времён года. Когда зима сменяется весной, на улице всё ещё можно заметить зимние куртки, а в начале лета часто встречаются чёрные худи и толстые джинсы. Это правило работает и для осени, в начале которой некоторые люди продолжают носить шорты и футболки, даже если температура на улице уже ниже +15°C.

Кстати, это работает и в другую сторону. Некоторые люди, наоборот, начинают одеваться слишком тепло, что приводит к повышенной потливости. Как следствие, организм большую часть времени находится не в тепле, а в мокроте и холоде. Итог — заболевание.

«Похолодание часто застаёт нас врасплох: казалось бы, ещё вчера можно было разгуливать в лёгкой курточке, а сегодня на улице дождь, сырость и пронизывающий ветер. Вовремя адаптироваться к причудам погоды удаётся не всем: в результате возрастает риск переохлаждений, а следом за ним — и заражения одним из многочисленных респираторных вирусов», — рассказала Грек.

Вторая причина — ослабленный иммунитет. На первый взгляд, к осени наша иммунная система должна подходить «на максимуме» своих возможностей, ведь летом мы активно заряжаемся витаминами из сезонных фруктов и овощей, запасаемся витамином D из солнечного света. Но с началом осени мы меняем наш ритм жизни: вновь ведём детей в школу и детский сад, начинаем меньше времени проводить на улице, менее активно занимаемся спортом. Это негативно сказывается на состоянии нашей иммунной системы.

«Особенно осторожными следует быть тем людям, которые в конце августа или в первую половину сентября планируют отпуск на море. В их случае злую шутку с иммунитетом запросто может сыграть резкий перепад температур», — посоветовала врач.

Болезни суставов осенью

Суставы могут быть очень чувствительны к смене погоды и плохо переносят холода. Зимой мы всегда одеваемся тепло и тем самым не даём конечностям переохлаждаться. Осенью же мы нередко продолжаем ходить в слишком лёгкой одежде, хотя на улице уже похолодало.

«Если в начале и середине осени продолжать носить лёгкую одежду, то результатом станет переохлаждение и обострение воспаления в суставе. При артрозе перепад температур также опасен спазмом околосуставных мышц и недостатком питания хрящевой ткани», — поделилась Грек.

Неврологические болезни осенью Сокращение количества солнечных дней, «температурные качели», перепады атмосферного давления становятся благодатной почвой для обострения неврологических заболеваний. Осенью мы чаще жалуемся на головные боли, упадок сил, перепады настроения и трудности с концентрацией.

«В зоне особого риска находятся люди, которые испытывают проблемы со спиной, прежде всего — всё той же невралгической природы. Также болезни осени — обострения остеохондрозов, радикулитов и межпозвоночных грыж. Чтобы защитить себя, важно теплее одеваться, и заранее озаботиться профилактикой: пройти курс массажа или физиотерапевтических процедур», — посоветовала Грек.

Депрессия и другие психологические расстройства

Многие заболевания психического спектра отличает чёткая привязка к временам года, при этом нередко обострения приходятся именно на межсезонье. К их основным причинам относят нехватку солнечного света и витамина D.

«Нехватка провоцирует колебания гормонального фона и эмоционального состояния человека. В результате человек становится более подвержен депрессивным состояниям, тревожности и навязчивым мыслям», — рассказала врач.

Заболевания кожи

Осень — не лучший сезон для людей с хроническими кожными заболеваниями: экземой, псориазом, дерматитами. Обострению дерматологических болезней осенью способствуют смена погодных условий и сокращение продолжительности светового дня. Сочетание этих факторов влияет на состояние иммунной, эндокринной и нервной систем. Да и начало отопительного сезона редко идёт на пользу коже — провоцирует излишнюю сухость, обезвоженность, зуд и шелушения.

Аллергия осенью

Традиционно сезоном аллергий считается весна, но некоторые аллергические реакции обостряются именно осенью. Прежде всего, это аллергия на плесневые грибы, провокатором которой становится повышенная влажность и опалая прелая листва.

«С началом отопительного сезона даёт о себе знать и аллергия на пыль. В этом случае аллергические реакции особенно часто возникают, когда на улице ещё сыро, а в квартирах уже работают батареи», — пояснила Елена Грек.

Заболевания ЖКТ Осенью возрастает количество обострений гастритов и язвенных болезней. При этом с резким ухудшением состояния столкнуться могут даже те, кто обычно придерживается правильного питания. Риски обострения язвы возрастают на фоне ухудшения психоэмоционального состояния.