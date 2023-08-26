Врачи назвали ранние симптомы тромбоза

Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе, из-за тромбоза – частая причина смерти россиян. Об этом написал портал e1.ru

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Медики рассказали, как выявить тромбоз на ранней стадии и лечить болезнь.

Тромбозы бывают венозные и артериальные. Последние сопровождаются локальным снижением кровотока и болями. Они могут привести к инсульту и инфаркту.

"При таком тромбозе человек чувствует резкую и непроходящую боль, чувство холода, онемение в одном месте или же покалывание, мурашки в ноге или руке, судороги в икроножных мышцах", - рассказала терапевт Татьяна Тарадеева.

При венозном тромбозе возникают набухание, отёки, меняется цвет кожи, появляется распирающая боль. Боль в ногах – основной признак венозного тромбоза.

Заболевание возникает из наследственной предрасположенности, при травмах конечностей, употреблении спиртного. Сосудистый хирург Денис Жарков пояснил, что сосуды сужаются, густеет кровь и могут появиться тромбы.

Влияют также постоянные стрессы и работа на вредном производстве.

Кардиолог Ирина Поляева посоветовала есть лук, чеснок, шпинат и орехи. Но пояснила, что они не очистят сосуды от тромбов.