Врач рассказал, что делать при случайном уколе шприцом

«При случайном уколе иглой от использованного шприца в общественном месте существует риск заражения инфекциями, передающимися через кровь. Наиболее значимыми являются вирусные гепатиты В и С, а также ВИЧ-инфекция», - сообщил врач в интервью РИА Новости.