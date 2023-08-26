Врач рассказал, что делать при случайном уколе шприцом
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава России Владимир Чуланов рассказал, что делать, если случайно не дома укололись шприцом.
«При случайном уколе иглой от использованного шприца в общественном месте существует риск заражения инфекциями, передающимися через кровь. Наиболее значимыми являются вирусные гепатиты В и С, а также ВИЧ-инфекция», - сообщил врач в интервью РИА Новости.
Он посоветовал немедленно обращаться к врачам, обработать рану и сдать все необходимые анализы, чтобы, если что, быстро начать лечение.