Назван лучший продукт, который поможет в лечении кашля

Инжир является полезным продуктом, который можно использовать как бактерицидное и противовоспалительное средство во время кашля. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, во времена, когда в аптеках не было препаратов, разжижающих мокроту, использовали именно этот плод.

«Инжир размачивают в молоке, а потом пьют теплое молоко именно с инжиром. Очень хорошо отходит мокрота, уменьшается кашель, человек быстрее выздоравливает», — уточнила Соломатина.

Кроме того, в инжире содержатся полезные микроэлементы, добавила она. Например, в нем есть калий, который укрепляет сердечную мышцу и понижает давление, и магний, способный успокоить сердечно-сосудистую и нервную системы. Содержащийся в инжире фосфор может благоприятно сказаться на состоянии ногтей и мозговой активности, витамины группы B — укрепить нервную систему.

«В инжире достаточно много клетчатки. Поэтому он улучшает перистальтику, выводит различные токсичные вещества, радионуклиды, забирает на себя избыток жиров и сахаров», — заключила врач.