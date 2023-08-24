Врач раскрыл безопасную суточную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Регулярное употребление даже одной бутылки пива может привести к проблемам с печенью, считает хирург Александр Умнов. Суточная доза, которая не нанесет вреда здоровью, отличается у мужчин и женщин. Но даже малое количество напитка рано или поздно приводит к физической и психологической зависимости.

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Хирург отметил, что многие ошибочно считают хмельные напитки безопасными и пьют их без особых ограничений. В результате этого к 30 годам развивается стойкая психологическая и физическая зависимость от алкоголя, а также возникают серьезные проблемы со здоровьем. Умнов напомнил, что даже малые дозы алкоголя вредят организму.

«Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых это 60–80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени», – подчеркнул хирург в беседе с Life.

Умнов добавил, что у любителей пенных напитков гораздо выше шанс заработать диабет второго типа, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и гастрит. Кроме того, у обоих полов снижается уровень тестостерона, что приводит к проблемам в работе половой системы. Кроме того, употребление пива приводит к повышению женского гормона эстрогена, а это, в свою очередь, влияет на изменение формы груди.