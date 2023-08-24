Кардиолог рассказала, как снизить высокий пульс самому и когда идти к врачу

Нередко люди не воспринимают всерьез отклонения в работе сердца и кровеносных сосудов. Например, не обращают внимание на высокий пульс или даже не знают, что он превышает норму. В большинстве случаев он действительно не представляет опасности для здоровья, но порой может сигнализировать о серьёзной патологии. Какой пульс считают высоким, как его снизить и когда нужно обращаться к врачу? Разобрались с врачом-кардиологом сервиса доказательной медицины DocMa Айшей Ибрагимовой.

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Какой пульс считается высоким

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Для определения пульса нужно определить частоту сердечных сокращений (ЧСС) и понять, сколько ударов сердца в минуту происходит. У пульса есть норма — от 60 до 100 ударов. Соответственно, под высоким пульсом понимают частоту сердечных сокращений свыше 100 ударов в минуту. В медицине такое состояние называют синусовой тахикардией.

«Синусовая тахикардия является формой физиологической реакции организма на физические и эмоциональные нагрузки, не является патологией, регистрируется у здоровых людей вне зависимости от возраста и пола», — отметила Айша Ибрагимова.

Синусовая тахикардия бывает физиологической и нет. В первом случае причина повышения пульса очевидна, например физическое напряжение или стресс, во втором случае очевидных причин нет.

Вот из-за чего может подниматься пульс:

высокой температуры;

низкого уровня сахара в крови;

низкого давления;

анемии;

детренированности сердца (когда нет регулярных дозированных нагрузок);

сердечно-сосудистых заболеваний (сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, тромбоэмболии лёгочной артерии и других);

тревожных состояний;

приёма алкоголя, кофе, чая, энергетиков и некоторых лекарств.

Как быстро снизить пульс

Если у вас вдруг подскочил пульс и уже превысил норму, например, из-за физической активности или эмоциональных переживаний, можно снизить его самостоятельно, не дожидаясь приёма у врача. Вот что рекомендует кардиолог.

Способ 1. Принять препарат короткого действия анаприлин (10/20 мг). В момент высокого пульса нужно разжевать таблетку. У этого препарата от тахикардии есть противопоказания, поэтому стоит заранее проконсультироваться со специалистом.

Способ 2. Воспользоваться так называемыми вагусными приёмами или пробами. Они направлены на стимуляцию блуждающего нерва и дальнейшее урежение ритма сердца. Выделяют такие способы:

глубоко вдохнуть, задержать дыхание и натужиться на 10–15 секунд;

сделать глубокий вдох и короткий выдох;

погрузить лицо в холодную (не ледяную) воду;

спровоцировать рвотный рефлекс, надавив на корень языка.

Точно придётся обращаться в больницу или вызывать скорую помощь, если частота пульса не снижается в течение 30 минут, превышает 200 ударов в минуту или высокий пульс сопровождает внезапная одышка с болью в груди.

Почему повышенный пульс опасен

В большинстве случаев повышенный пульс не угрожает организму, но вызывает неприятные симптомы от головокружения и одышки до боли в груди и обморока. Но если тахикардия возникает без видимых на то причин, это может говорить о нерегулярном сердечном ритме, или аритмии. Это состояние, при котором электрические сигналы в сердце передаются неверно, из-за чего возникают перебои в работе самого органа.

Аритмии бывают разными — и некоторые из них могут представлять опасность для жизни, в том числе приводить к сердечной недостаточности, инсульту или даже остановке сердца.

Зачем обращаться к врачу с высоким пульсом

Высокий пульс может свидетельствовать о проблемах в организме, которые вы сами вряд ли определите. Заметить тахикардию или, например, аритмию, непросто, и обычных измерений пульса тут будет мало.

Айша Ибрагимова

врач-кардиолог сервиса доказательной медицины DocMa

Известно, что высокий пульс — фактор риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф и неблагоприятных исходов у пациентов, укоторых есть уже диагностированные сердечно-сосудистые заболевания, поэтому таким пациентам требуется специальная медикаментозная коррекция. Если же сердце здорово и все состояния, которые могут приводить к повышению пульса, исключены, то никакого лечения не нужно. Поэтому для того, чтобы понимать, нужно ли снижать высокий пульс, необходима консультация кардиолога.

Чтобы выяснить причину высокого пульса, понадобятся обследования. Скорее всего, придётся сдать:

общий анализ крови;

анализ на сывороточное железо и ферритин;

анализ на гормоны щитовидной железы.

Безусловно, потребуются и исследования работы сердца, скорее всего, сразу несколько. Пациенту могут назначить УЗИ сердца или эхокардиографию, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, стресс-тест и другие тестирования.

Ещё врач поинтересуется, какие препараты вы постоянно принимаете, курите ли и занимаетесь ли спортом. Ответы помогут ему понять, чем могут быть вызваны скачки пульса.

Как снизить постоянно высокий пульс

Некоторые приёмы и методы помогают снизить пульс в долгосрочной перспективе. Они помогут вашему сердцу справляться с обычной нагрузкой, которая слишком тяжела для организма здесь и сейчас.

«Работа сердца регулируется вегетативной нервной системой, и избыточное влияние симпатической части на сердце приводит к повышению пульса, так как обычная нагрузка, такая, как, например, ходьба, подъём на один лестничный пролёт воспринимается организмом как стресс», — пояснила врач-кардиолог.

Регулярно тренируйтесь

Но не забывайте соблюдать основные условия:

тренировка должна состоять из кардионагрузки (во время которой растёт частота сердечных сокращений), например, езды на велосипеде, плавании или бега, и силовых упражнений (во время которых растёт мышечная мускулатура), например, приседаний, отжиманий и так далее;

на физическую нагрузку здоровому взрослому стоит уделять не менее 30 минут в день и от пяти до семи дней в неделю;

также необходимо достигнуть определённого значения пульса, при котором тренируется сердце, оно высчитывается по формуле (220 — возраст)*0,8 (так что для 30-летнего показатель будет равняться 152 ударам в минуту.

Откажитесь от вредных привычек и кофеина

Если после курения, приёма алкоголя, употребления кофе и крепкого чая вы замечаете учащение пульса, от всего этого лучше отказаться.

Не перерабатывайте

Очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Это предполагает достаточный сон, а также отсутствие работы в ночное время.

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