Для борьбы с метеочувствительностью необходимо закалять сосуды, рассказала старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы легче переносить смену погоды.

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По ее словам, диагноза «метеозависимость» не существует. Перепады погоды влияют на всех людей, но у некоторых чувствительность выше, чем у других.

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Плохое самочувствие при смене погоды чаще наблюдается у пациентов, страдающих от мигрени, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата (ревматические зaболевания, артрoзы), дыхательной системы (бронхиальная aстма, брoнхиты) Олеся Савельева

По словам собеседницы «Ленты.ру», чаще всего метеочувствительные люди жалуются на чрезмерную утомляемость, резкие боли в суставах и позвоночнике, приступы мигрени, головокружение, шум в ушах, повышение или понижение артериального давления, oщущение усиленного сердцебиения.

Для того чтобы снизить интенсивность этих проявлений, необходимо следить за своими хроническими болезнями, говорит врач. Также необходимо больше времени гулять и проводить на свежем воздухе, заниматься физическими нагрузками: пилатесом, йогой, ходьбой, небольшими пробежками.

Нужно правильно и полезно питаться. Важно сделать акцент на продукты с высоким содержанием железа, калия, кальция, аскорбиновой кислоты, ограничить прием кофе и соли. При пониженном давлении, астении, ухудшении фона настроения стоит сделать акцент на приеме поливитаминов, добавить в рацион крепкий чай или настой трав лимонника и элеутерококка Олеся Савельева

Для борьбы с метеочувствительностью терапевт также посоветовала закалять сосуды. Для этого нужно сделать ежедневными некоторые привычки, например, принимать контрастный душ и одеваться по погоде: не укутываться, но и не ходить нараспашку.

Важную роль в борьбе с метеочувствительностью играет умение контролировать стресс, отметила Савельева. Для этого необходимо практиковать дыхательную гимнастику.

«При приступах мигрени рекомендуется принять назначенный врачом обезболивающий препарат. Также необходимо полежать и отдохнуть в тишине, лучше без света. Еще можно сделать себе массаж головы и области шеи, позаниматься дыхательной гимнастикой», — заключила врач.