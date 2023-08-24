Как бороться с тошнотой лекарствами и не только? Рассказывают терапевты

Мало кто ни разу не встречался с ощущением тошноты. Привести к ней может что угодно: проблемы в работе пищеварительной системы, приём лекарств, стресс, яркий свет при мигрени и многое другое. В целом тошнота — явление обыденное, которое обычно проходит само по себе. Но с помощью некоторых способов, медикаментозных и нет, можно облегчить своё состояние. Что именно нужно делать при тошноте и когда стоит показаться доктору? Обсудили с докмед-врачами.

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Причин тошноты может быть очень много, так как её появление способны вызывать разные факторы, рассказывает врач-терапевт Клиники профессора Юцковской Ксения Стовбун. Важно знать, что тошнота и рвота выступают важнейшими защитными механизмами, которые предохраняют организм человека от попадания в него разных токсичных веществ.

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«Наиболее частым пусковым механизмом является возбуждение рефлекторной реакции — то есть нервных рецепторов, расположенные в различных органах, чаще всего в пищеварительном тракте. Реже рефлекс бывает активирован в виде возбуждения рвотного центра в головном мозге под действиям веществ или состояний, которые возбуждают нервные окончания в ЖКТ», — отметила специалист.

Бывает так, что сочетаются сразу несколько факторов, например, и возбуждение дуги рвотного рефлекса, и возбуждение нервных окончаний в ЖКТ. Так что тошнота и рвота — это нередко сложная реакция с участием сразу нескольких систем организма.

По словам врача-терапевта, ведущего специалиста сети клиник «Семейная» Александра Лаврищева, наиболее часто тошнота встречается:

при заболеваниях желудка — это может быть воспаление желудка (гастрит), отравление ядами или ответ на внедрение патогенов в желудочно-кишечный тракт;

укачивании — оно возникает вследствие разобщения потоков информации от внутреннего уха и глаз. Это древний рефлекс, который, по-видимому, «призывает» живое существо остановиться при быстрых движениях, сигналы о которых не могут быть вовремя обработаны мозгом;

действии лекарственных средств — например, если они раздражают желудок или активируют рвотный центр (например, при химиотерапии рака);

токсикозе в беременность — считается, что это ответ мозга на быстрые гормональные изменения;

головных болях и мигренях — это обусловлено повышением чувствительности рвотного центра к разным стимулам, например свету, резким запахам или громким звукам;

неприятных субъективных переживаниях — например, при взгляде на неприятный объект или контакте с неприятным запахом;

серьёзных хронических болезнях печени и почек — это обусловлено тем, что организм сопротивляется принятию в пищу веществ, которые будут «нагружать» его продуктами обмена;

пищевых аллергиях или непереносимостях — контакт с такими раздражителями может привести к раздражению (воспалению) слизистой желудка.