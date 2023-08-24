Врач рассказала о неожиданной опасности для аллергиков осенью

Опавшие листья могут спровоцировать аллергию в осенний период. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Когда листья опали, они влажные, преют, и идет выделение определенных веществ, которые могут раздражать дыхательные пути и провоцировать аллергию.

"Плюс еще опавшие листья могут плесневеть, и сами эти плесневые споры грибов также способны вызывать аллергию", – предупредила врач.

При склонности к аллергическим реакциям специалист рекомендует по возможности не выходить на прогулки в парк, а также не контактировать с листвой. В частности, не лежать на ней и не подбрасывать даже ради красивых снимков.